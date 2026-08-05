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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас может запросить wild card на ATP 250 в Уинстон-Сейлеме для подготовки к US Open (La Verdad)

Команда Карлоса Алькараса изучает альтернативный вариант подготовки к US Open, пишет La Verdad .  Ранее испанец снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

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