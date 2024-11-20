Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогнозаЗапасы нефти в США за неделю по 15 ноября (за исключением стратегического резерва) выросли на 0,5 млн баррелей, до 430,3 млн, сообщило управление энергетической информации Минэнерго страны (EIA).