Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогнозаЗапасы нефти в США за неделю по 15 ноября (за исключением стратегического резерва) выросли на 0,5 млн баррелей, до 430,3 млн, сообщило управление энергетической информации Минэнерго страны (EIA).
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