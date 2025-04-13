Верховный суд счел незаконным списание зачисленных «по ошибке» денег

Вынесено соответствующее определение.фото: t.me/gumvdsoВерховный суд России признал незаконным решение банков списывать у клиента якобы ошибочно зачисленные деньги, поступившие участнику рынка ценных бумаг.
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