Боксеры достойно представили Приангарье на турнире «Кубок мира нефтяных стран»

В Нижневартовске завершились Международные соревнования по боксу «Кубок мира нефтяных стран» среди мужчин и женщин 19–40 лет, посвященные памяти первооткрывателя нефти в Сибири, Героя Социалистического Труда Фармана Салманова.
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