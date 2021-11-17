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Google и AFP заключили соглашение по вопросу о смежных правах на ближайшие пять лет

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Корпорации Google и французское информационное агентство Agence France-Presse подписали соглашение о выплате компанией вознаграждения за материалы журналистов в соответствии с законом о так называемых смежных правах.

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