«Торино» предложил Белотти контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро

Форвард «Торино» Андреа Белотти может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, руководство туринского клуба предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года, а также зарплату в 3,2 млн евро плюс бонусы.