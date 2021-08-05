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«Торино» предложил Белотти контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро

«Торино» предложил Белотти контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро

Форвард «Торино» Андреа Белотти может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, руководство туринского клуба предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года, а также зарплату в 3,2 млн евро плюс бонусы.

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