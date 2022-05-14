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Травматолог Гордеев перечислил способы уберечь пенсионеров от травм

Травматолог Гордеев перечислил способы уберечь пенсионеров от травм

Федеральное агентство новостей Люди преклонного возраста часто страдают от бытовых травм. О том, как снизить риск их получения, рассказал врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев.

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