Пассажирка Toyota в Купинском районе погибла после опрокидывания авто

ДТП со смертельным исходом произошло в Купинском районе 19 октября. «Около 20 часов 30 минут водитель, женщина 2000 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле Тойота Карина по автодороге Медяково-Благовещенка, – сообщили в дорожной полиции.
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