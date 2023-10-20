Пассажирка Toyota в Купинском районе погибла после опрокидывания авто

ДТП со смертельным исходом произошло в Купинском районе 19 октября. «Около 20 часов 30 минут водитель, женщина 2000 года рождения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на автомобиле Тойота Карина по автодороге Медяково-Благовещенка, – сообщили в дорожной полиции.