Рубль продолжает укреплять позиции: курс иностранных валют на 26 января 2024 года Ирэн ОрлонскаяСпециалисты высказывают мнение, что вероятность новой волны девальвации американского доллара, евро и юаня по отношению к российскому рублю стала актуальной в последние несколько дней и только увеличивается на фоне взлета цен на сырье.