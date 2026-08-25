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Русская весна

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ВСУ атаковали НПЗ на юге России

ВСУ атаковали НПЗ на юге России

ВСУ сегодня ночью атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В результате налёта украинских БПЛА на Ростовскую область предприятие получило повреждения и временно приостановило работу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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