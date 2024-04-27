Сергей Шойгу раскрывает создателей конфликта на Украине Ирина ОрлонскаяМинистр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение о том, что конфликт на Украине инициирован Соединенными Штатами Америки, которые якобы продолжают усиливать напряженность в регионе.