Сергей Шойгу раскрывает создателей конфликта на Украине Ирина ОрлонскаяМинистр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение о том, что конфликт на Украине инициирован Соединенными Штатами Америки, которые якобы продолжают усиливать напряженность в регионе.
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