Флигель Верзилина в Пятигорске признан культурным наследием

В Пятигорске флигель Верзилина стал объектом культурного наследия. Здание XIX века, где работал Николай Мартынов, расположено на территории музея «Домик Лермонтова».
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