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Царьград

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Памятник Сперанскому во Владимире будет высотой 7 метров и автор не Черноглазов

Памятник Сперанскому во Владимире будет высотой 7 метров и автор не Черноглазов

В мэрии Владимира представили проект памятника юристу Михаилу Сперанскому.Во Владимире определились с проектом памятника нашему выдающемуся земляку, юристу и государственному деятелю Михаилу Сперанскому.

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