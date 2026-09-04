Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

РСА назвал регионы-лидеры по частоте урегулированных страховых случаев по ОСАГО

РСА назвал регионы-лидеры по частоте урегулированных страховых случаев по ОСАГО

Первое место по частоте урегулированных страховых случаев по ОСАГО (отношение числа урегулированных страховых случаев к числу заключенных договоров) за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года года заняла Республика Ингушетия с частотой 9,9%, что на 0,5 п.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым