РСА назвал регионы-лидеры по частоте урегулированных страховых случаев по ОСАГО

Первое место по частоте урегулированных страховых случаев по ОСАГО (отношение числа урегулированных страховых случаев к числу заключенных договоров) за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года года заняла Республика Ингушетия с частотой 9,9%, что на 0,5 п.