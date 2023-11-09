Не жили богато. В Ростовской области пожилых людей кто-то уговаривает отказываться от пенсий

Члены тоталитарной секты несут свои фальшивые идеи в народ на Дону и обманывают людей.Накануне из новостного сюжет на федеральном канале стало известно о том, что члены запрещённой тоталитарной организации уговаривают жителей Ростовской области отказываться от получения заработанной пенсии, да и всего имущества в пользу адептов секты.