Дубинский: Запад выдвигает РФ ультиматумы по Украине из-за безысходности

Ультиматумы, выдвигаемые Западом в адрес России в связи с украинским конфликтом, вызваны безысходностью, в которой оказались западные страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится под стражей на Украине в связи с обвинениями в госизмене.
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