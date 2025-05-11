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Дубинский: Запад выдвигает РФ ультиматумы по Украине из-за безысходности

Дубинский: Запад выдвигает РФ ультиматумы по Украине из-за безысходности

Ультиматумы, выдвигаемые Западом в адрес России в связи с украинским конфликтом, вызваны безысходностью, в которой оказались западные страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится под стражей на Украине в связи с обвинениями в госизмене.

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Комментарии
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Eduard
Украина Запад не касается вообще!
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