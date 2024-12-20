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Губернатор Томенко прокомментировал прошедшую прямую линию с Владимиром Путиным

Губернатор Томенко прокомментировал прошедшую прямую линию с Владимиром Путиным

Он заявил, что Алтайский край включен в работу по всем ключевым направлениям, рассмотренным на прямой линии Об основных тезисах, рассмотренных на прямой линии с Владимиром Путиным, высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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