Ирина Влах: "Люди хотят жить в мире и требуют нейтралитета Молдовы"

Республиканская партия INIMA MOLDOVEI запустила масштабную кампанию по сбору подписей в поддержку мира, нейтралитета и против милитаризации и намерена собрать и передать госорганам сто тысяч подписей избирателей, чтобы всем стало ясно, что люди хотят жить в мире, они требуют референдума по вопросу нейтралитета.