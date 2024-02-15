Евгений Петросян попал в реанимацию после операции на руке

Юморист Евгений Петросян переведен в реанимацию после операции на руке. Петросян находится под присмотром медиков, а если реабилитация будет идти по плану, юмориста переведут в обычную палату для продолжения восстановления.
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