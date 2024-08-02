На Южном Урале обнаружили нелегальную свалку отходов мраморного производства

В Челябинской области нашли площадку с отходами обработки мрамора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нелегальный полигон сотрудники ведомства нашли в ходе проверки, проведенной после обращения жителей Еманжелинска.