На Южном Урале обнаружили нелегальную свалку отходов мраморного производства

В Челябинской области нашли площадку с отходами обработки мрамора. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нелегальный полигон сотрудники ведомства нашли в ходе проверки, проведенной после обращения жителей Еманжелинска.
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