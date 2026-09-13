«Это невозможно!»: Путин отказался встречаться с Зеленским на саммите G20 в США

Встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Зеленским на саммите G20 в США не будет.
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