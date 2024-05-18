«Не буду обсуждать решение «Спартака». Черчесов — об уходе Джикии из клуба

Станислав Черчесов высказался о решении «Спартака» не сохранять в команде Георгия Джикию. Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов России и Европы Станислав Черчесов поделился мыслями о решении «Спартака» не продлевать контракт с Георгием Джикией.