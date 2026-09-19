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ИА Регнум

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Иран передал США через катарского посредника условия прекращения конфликта

Власти Ирана передали Соединенным Штатам через катарского посредника условия прекращения военного конфликта.

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