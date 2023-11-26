У берегов Йемена захвачены еще два торговых судна

Безопасность судоходства в районе межконтинентального Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, снова была грубо нарушена и эта акватория скоро начнет соответствовать своему названию – «ворота слез/скорби».