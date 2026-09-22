ВСУ ударили по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в районе Ивановки

В результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в районе Ивановки в 13 километрах от станции.
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