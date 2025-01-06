В новом челябинском храме масштабно отметят первый престольный праздник

В Христорождественском кафедральном соборе на северо-западе пройдет много мероприятий.7 января, в день Рождества Христова, в Христорождественском кафедральном соборе на северо-западе Челябинска состоится ряд мероприятий.
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