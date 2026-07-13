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Министр иностранных дел Литвы призвал Евросоюз не проводить соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал  Европейский союз не проводить спортивные мероприятия с участием атлетов из России и Беларуси.

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