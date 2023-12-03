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Кадры задержания напавшего с ножом на туристов в Париже мужчины

Кадры задержания мужчины, который напал с ножом на туристов на набережной в Париже. Напомним, что жертвой нападения стал один человек и один оказался ранен в результате нападения у Эйфелевой башни в Париже.

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