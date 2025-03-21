⚡️Жёсткая авария в Городищенском районе на федеральной трассе: информации о пострадавших пока нет⚡️ По предварительным данным, 21.
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⚡️Жёсткая авария в Городищенском районе на федеральной трассе: информации о пострадавших пока нет⚡️ По предварительным данным, 21.