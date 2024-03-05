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В Юнтоловском заказнике заметили воробьиного сыча

В Юнтоловском заказнике заметили воробьиного сыча

Петербургским любителям бердвотчинга — наблюдения за птицами — советуют поспешить в Приморский район Петербурга, Там, в Юнтоловском заказнике счастливчикам повезло заметить самую маленькую сову — воробьиного сыча.

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