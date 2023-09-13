Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Значит будем сбивать спутники, другого варианта нет.Маск решил переда...
  • Ed Red
    Система оповещения об атаке не на территории Севастополя, но над акваторией отсутствует - нет талантов ее построитьАтака на Севастоп...
  • Ed Red
    Уже в который раз их уничтожают - каждый вечер, уже с месяц. Они, порты, как грибы к утру вырастают.Порты в Одесской ...

Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра (ВИДЕО)

Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра (ВИДЕО)

Российские артиллеристы уничтожили боевиков на правом берегу Днепра. Расчеты российских БпЛА обнаружили наблюдательный пункт боевиков на херсонском направлении, после чего, артиллеристы сразу же нанесли огневое поражение по полученным координатам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх