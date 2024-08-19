Наглая свекровь: «Продам я твою квартиру, клиенты будут через час»

Вы ещё пропустили "пришёл со школы"-вот уж, действительно, доктор филологии. А так-да, фантазии и мрии.

Здесь написано не автором, а сделан перевод с чужой статьи. А при переводе синтаксис и орфография нарушаются. Автор просто не озаботился прочесть текст и исправить недочеты.

Владимир Петров

Описки могут быть даже у филологов. А тут тётки так радостно оттоптались на авторице. Кроме того эмоционально затратные тексты не всегда возможно вычитывать и править. А филология столь обширна, что можно быть спецом, например, в немецком романтизме и неаккуратным пользователем родного просторечия. Так что злобные комментарии не очень обоснованны.