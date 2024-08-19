Наглая свекровь: «Продам я твою квартиру, клиенты будут через час»

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Вы ещё пропустили &quot;пришёл со школы&quot;-вот уж, действительно, доктор филологии. А так-да, фантазии и мрии.
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3 час.
Диляра Садыкова
Здесь написано не автором, а сделан перевод с чужой статьи. А при переводе синтаксис и орфография нарушаются. Автор просто не озаботился прочесть текст и исправить недочеты.
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1 час.
Владимир Петров
Описки могут быть даже у филологов. А тут тётки так радостно оттоптались на авторице. Кроме того эмоционально затратные тексты не всегда возможно вычитывать и править. А филология столь обширна, что можно быть спецом, например, в немецком романтизме и неаккуратным пользователем родного просторечия. Так что злобные комментарии не очень обоснованны.
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1 час.

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