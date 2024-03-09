Трамп: Байден злоупотребляет полномочиями для преследования соперника на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден злоупотребляет должностными полномочиями для того, чтобы преследовать своего политического соперника на предстоящих ноябрьских выборах.
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