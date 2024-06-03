SUSANIN
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SUSANIN

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12 обращений клиентов фитнес-клуба Skala поступило в Роспотребнадзор по Удмуртии

12 обращений клиентов фитнес-клуба Skala поступило в Роспотребнадзор по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В адрес Управления Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 12 обращений от потребителей по вопросу возврата денежных средств за неиспользованный абонемент в фитнес-клуб SKALA в связи с закрытием зала по адресу Ижевск, ул.

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