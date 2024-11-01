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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Өмет» газетасы 35 еллык юбилеен бәйрәм итә

«Өмет» газетасы 35 еллык юбилеен бәйрәм итә

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында Исхак Хәлимовның «Өмет» дусларын җыйды» дигән язмасы чыкты. Ульяновскиның 17 нче милли китапханәсендә «Өмет» газетасының 35 еллык юбилеена багышланган әдәби-музыкаль кичә узды.

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