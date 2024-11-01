«Өмет» газетасы 35 еллык юбилеен бәйрәм итә

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында Исхак Хәлимовның «Өмет» дусларын җыйды» дигән язмасы чыкты. Ульяновскиның 17 нче милли китапханәсендә «Өмет» газетасының 35 еллык юбилеена багышланган әдәби-музыкаль кичә узды.
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