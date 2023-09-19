Администрация арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа

Администрация Читы арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил замглавы Ингодинского района города Дмитрий Осипов во время осмотра поврежденного дома по Боровой, 6, передает корреспондент ZAB.