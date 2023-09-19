Администрация арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа

Администрация Читы арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил замглавы Ингодинского района города Дмитрий Осипов во время осмотра поврежденного дома по Боровой, 6, передает корреспондент ZAB.
Администрация Читы арендовала 26 квартир для жильцов дома в Антипихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил замглавы Ингодинского района города Дмитрий Осипов во время осмотра поврежденного дома по Боровой, 6, передает корреспондент ZAB.
Свежие комментарии