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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герхард Бергер пошутил над Марко: «Если Ферстаппен не допускает ошибок, Гельмуту не за что его критиковать»

Бывший пилот «Формулы-1», анализируя выступления «Ред Булл» и Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне, в шутку отметил, что с таким уровнем Гельмут Марко скоро останется без работы.

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