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Регион 29

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Новодвинский парк преображается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Новодвинский парк преображается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Уложено резиновое покрытие и установлены тренажеры.Собирается новая детская площадка, расставляются скамейки.

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