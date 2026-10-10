Тарифы с приоритетом на безопасность: власти разрешили направлять средства ЖКХ на восстановление инфраструктуры Елена ГалицкаяПравительство России приняло решение, которое должно изменить подход к финансированию наиболее уязвимых объектов коммунальной инфраструктуры.
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