Глядя из будущего – зачем их реабилитировали

«Мягко» не получалось… Что послужило причиной реабилитации предателей и пособников фашистов спустя всего несколько лет после победы? Острый кадровый дефицит в результате невиданных потерь в годы войны, традиционное русское умение прощать или же целенаправленная подготовка к тому, что мы наблюдаем сегодня на Украине и ещё во многих местах? Можно … .
Популярные статьи
- Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России
- Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
Свежие комментарии