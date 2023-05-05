Военное обозрение

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Глядя из будущего – зачем их реабилитировали

Глядя из будущего – зачем их реабилитировали

«Мягко» не получалось… Что послужило причиной реабилитации предателей и пособников фашистов спустя всего несколько лет после победы? Острый кадровый дефицит в результате невиданных потерь в годы войны, традиционное русское умение прощать или же целенаправленная подготовка к тому, что мы наблюдаем сегодня на Украине и ещё во многих местах? Можно … .

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