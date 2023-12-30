Подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве отца журналиста Владимира Легойды предъявили обвинение. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление Следственного Комитета по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии