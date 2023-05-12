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Власти ЮАР пообещали изучить «доказательства» поставок боеприпасов в Россию, если США смогут их предоставить

Власти ЮАР пообещали изучить «доказательства» поставок боеприпасов в Россию, если США смогут их предоставить

Южно-Африканская республика не поставляла и не намерена поставлять какие-либо вооружения и боеприпасы в Россию, заявления американского посла не имеют под собой никаких оснований.

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