Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Алексей Тан

Шарики не воровали, у них просто возможности не было... а вот Бромбельтали.... вот те Преображенских... хорошо подчистили... и на Шариковых и Зинок, всё свалили.... Захарченко помнишь?... так там были доллары, в упаковке казначейского банка США... прямо с печатного станка... через банк Фридмана "Альфа"... на квартире Захарченко оказались... но! может быть, для тебя Фридман и есть Шарик?... тыгды не спорю.