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Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Большой резонанс в сети произвёл текст Александра Дугина, опубликованный (в трёх частях) 25 июля.Цитирую:"Я сторонник репрессий.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Умница!
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3 час.
Zoia Goldshtab
Правильно говорит Дугин!Шариковы не поддержатМного наворовали и нагрешили.....
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1 час.
Алексей Тан
Шарики не воровали, у них просто возможности не было... а вот Бромбельтали.... вот те Преображенских... хорошо подчистили... и на Шариковых и Зинок, всё свалили.... Захарченко помнишь?... так там были доллары, в упаковке казначейского банка США... прямо с печатного станка... через банк Фридмана &quot;Альфа&quot;... на квартире Захарченко оказались... но! может быть, для тебя Фридман и есть Шарик?... тыгды не спорю.
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50 мин.

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