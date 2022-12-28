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Джейсон Тейтум исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Джейсон Тейтум исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время матча против «Хьюстона» исполнил великолепный данк «мельница» в быстром отрыве.

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