Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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И заморозка

И заморозка

Александр Роджерс   Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за статью. Есть над чем задуматься, несмотря на то, что с автором я полностью согласна.
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13 час.
Александр Иноземцев
😊 Очень странный комментарий Вы написали... --- Вопрос: Вы СПРАШИВАЕТЕ или УТВЕРЖДАЕТЕ?😉
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12 час.
Александр Симаков
Участниками СВО являются и около 20 тысяч  зэков,  их тоже надо допускать к власти на местах?  И да будет Вам  известно, те участники СВО на местах, которых &quot;допустили до власти&quot;, никакого отношения не имеют к принятию решений по вопросам продолжения СВО и его итогов. Не надо путать хрен с пальцем, уважаемый Руслан.  И позвольте задать Вам встречный вопрос: Что делать-то должны допущенные к власти на местах участники СВО?! И откуда Вам известно, что видит во сне Верховная Власть?  И кто это, нельзя ли их пофамильно озвучить?
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12 час.
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