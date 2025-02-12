Александр Роджерс Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность.
И заморозка
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за статью. Есть над чем задуматься, несмотря на то, что с автором я полностью согласна.
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13 час.
Александр Иноземцев
😊 Очень странный комментарий Вы написали... --- Вопрос: Вы СПРАШИВАЕТЕ или УТВЕРЖДАЕТЕ?😉
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12 час.
Александр Симаков
Участниками СВО являются и около 20 тысяч зэков, их тоже надо допускать к власти на местах? И да будет Вам известно, те участники СВО на местах, которых "допустили до власти", никакого отношения не имеют к принятию решений по вопросам продолжения СВО и его итогов. Не надо путать хрен с пальцем, уважаемый Руслан. И позвольте задать Вам встречный вопрос: Что делать-то должны допущенные к власти на местах участники СВО?! И откуда Вам известно, что видит во сне Верховная Власть? И кто это, нельзя ли их пофамильно озвучить?
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12 час.
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