И заморозка

Александр Симаков

Участниками СВО являются и около 20 тысяч зэков, их тоже надо допускать к власти на местах? И да будет Вам известно, те участники СВО на местах, которых "допустили до власти", никакого отношения не имеют к принятию решений по вопросам продолжения СВО и его итогов. Не надо путать хрен с пальцем, уважаемый Руслан. И позвольте задать Вам встречный вопрос: Что делать-то должны допущенные к власти на местах участники СВО?! И откуда Вам известно, что видит во сне Верховная Власть? И кто это, нельзя ли их пофамильно озвучить?