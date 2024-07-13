Горожан позвали провести выходные на фестивале «Ешь. Гуляй. Дыши»

В Москве 13 июля стартовал гастрономический проект «Ешь. Гуляй. Дыши». Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок на два дня стали пешеходными, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
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