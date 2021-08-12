Сергей Буйлов назначен на пост президента компании Natura Siberica

Как полагают эксперты, кадровые перемены последнего месяца — приход нового доверительного управляющего и назначение нового высшего руководства — свидетельство того, что предприятие начало оправляться от кончины своего создателя, сообщает Lenta.
Как полагают эксперты, кадровые перемены последнего месяца — приход нового доверительного управляющего и назначение нового высшего руководства — свидетельство того, что предприятие начало оправляться от кончины своего создателя, сообщает Lenta.
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