Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

Семейные дела в большой политике — это всегда взрывная смесь. Но когда речь идет о бывшем президенте страны и его сыне, а в деле фигурируют взятки и отмывание денег, это уже не просто новость, а диагноз для всей политической системы.
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