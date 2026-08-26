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Мировое обозрение

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Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

Семейные дела в большой политике — это всегда взрывная смесь. Но когда речь идет о бывшем президенте страны и его сыне, а в деле фигурируют взятки и отмывание денег, это уже не просто новость, а диагноз для всей политической системы.

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