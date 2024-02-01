В проекте Уполномоченного «Лекторий «Право на бизнес» приняли участие более 730 предпринимателей Башкортостана

В 2023 году более 730 предпринимателей, самозанятых приняли участие в обучающих мероприятиях, организованных Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан в рамках лектория «Право на бизнес».
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