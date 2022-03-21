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Расплата за травму: Капризов отомстил «Бостону» игрой и кулаками

Расплата за травму: Капризов отомстил «Бостону» игрой и кулаками

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отомстил «Бостону» за январскую травму, отметившись дублем и дважды ударив в лицо Чарли Макэвоя, Никита Кучеров заработал 1+1 в матче с «Сиэтлом», а Андрей Василевский вышел в лидеры среди вратарей по числу побед.

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